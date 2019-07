35 "pisseurs involontaires de glyphosate" portent plainte au tribunal de Niort

Niort, France

35 "pisseurs involontaires de glyphosate" se sont retrouvés ce vendredi à 13h30 au tribunal de Niort. Ils portent tous plainte suite aux analyses d'urine réalisées le 4 mai dernier pour évaluer leurs taux de glyphosate. Au total ce sont 47 Deux-Sévriens qui entament une procédure judiciaire sur les 54 présents aux analyses. Ils portent plainte contre X pourmise en danger de la vie d'autrui, tromperie aggravée et atteintes à l'environnement.

On attend un procès national", Thierry Baudry, coordinateur de la campagne glyphosate 79

Les taux relevés à Niort sont "plus élevés que la moyenne nationale" indique Thierry Baudry, coordinateur de la campagne glyphosate 79. Entre 0,15 nanogrammes/millilitre à 3,7 ng/ml."On a une moyenne de 1,9 ng/ml, la moitié est au-delà de 2. C'est très inquiétant car nous sommes des gens qui nous nourrissons de manière durable et respectueuse de la nature". Les taux relevés vont de

Les plaintes vont être envoyées au tribunal du pole santé, à Paris comme celle des autres départements. Plus de 1700 plaintes ont été déposées un peu partout en France. La suite ? "On attend un procès national avec les fabricants de ces produits et les agences qui autorisent ces produits à être sur le marché", lance Thierry Baudry.