359 soignants du CHU de Nîmes infectés par le Covid-19, selon la CGT

La CGT diffuse ce mardi des chiffres communiqués la veille lors d'un CHSCT (comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail) du CHU de Nîmes. Il y aurait eu au total 359 soignants de l'établissement infectés par le covid-19 jusqu'ici. Dans le détail : 226 cas positifs dont 38 médecins et 188 hospitaliers, et 133 "négatifs mais symptomatiques et mis en mesure d’éloignement, dont 5 médecins et 128 hospitaliers"

La CGT rappelle qu'elle n'a pas voté la motion de soutien à la direction lors du conseil de surveillance. "Il faut sortir de cette situation par le haut ; c'est pour cela que la Cgt lors de ce même CHSCT a proposé que direction et organisations syndicales ensemble engagent une réflexion et des actions pour changer les méthodes de management afin qu'elles s'élaborent à partir de la réalité des services et du travail", précise le syndicat dans un communiqué.

Il y a 6 000 salariés au total au CHU d Nîmes.