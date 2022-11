3500 azuréens vivent avec le VIH aujourd'hui : journée de dépistage à Cannes

Journée de dépistage du VIH ce lundi à Cannes. Un virus dont on parle de moins en moins mais qui circule toujours : 3500 azuréens vivent avec aujourd'hui, et il y a eu 65 nouvelles infections l'an dernier. "Les jeunes prennent peut-être cela de manière un peu légère, donc on sensibilise, on informe" explique Carole Labbe, la cheffe du service prévention santé vaccination de la ville de Cannes.

170.000 malades vivent avec le VIH en France

D'où l'idée de ce test, qui ne consiste pas juste à se faire piquer le doigt et repartir : "il y a un entretien de vingt minutes avec évaluation de prise de risque de la personne, ensuite on fait le test, on lui donne son résultat dans le quart d'heure. En fonction de sa prise de risque on peut aussi lui faire le dépistage de l'hépatite B et C." Les azuréens testés repartiront testés mais aussi sensibilisés sur ce qu'est le VIH.

Ces tests sont proposés ce lundi de 10 à 14h en face de l'espace Mimont à Cannes.