38 soignants des Hauts-de-France partent ce mardi soir pour aider les hôpitaux des Antilles

38 soignants volontaires de la région, dont 22 infirmiers et 6 médecins, partent ce mardi soir pour venir en aide à leurs collègues des Antilles, notamment en Guadeloupe et en Martinique, où la situation sanitaire s'est fortement dégradées ces dernières semaines.

Ce dimanche, le Ministre de la Santé Olivier Véran appelait les soignants volontaires à se rapprocher de leur établissement ou des Agences Régionales de Santé pour venir en aide à leurs collègues des Antilles et notamment ceux de Guadeloupe et de Martinique, débordés par l'afflux de patients Covid ces derniers jours. En Martinique, le taux d'incidence était en fin de semaine dernière de 1166 cas pour 100 000 habitants et un nouveau confinement de trois semaines a été décidé pour la région.

Dans les Hauts-de-France, ils sont au total 38 à avoir répondu à l'appel du Ministre et à partir dès ce soir pour les Antilles.

Selon le décompte fait par l'ARS, il y a sur le départ 22 infirmiers, 8 médecins, 6 aides-soignants et 2 manipulateurs radio.