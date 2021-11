3e dose : "1500 créneaux seront disponibles chaque jour au centre de vaccination du parc expo de Caen"

De nouvelles mesures sanitaires pour faire face à la cinquième vague du coronavirus en Europe et en France : le ministre de la santé Olivier Véran a annoncé jeudi 25 novembre l'ouverture de la troisième dose de vaccin contre le covid à tous les plus de 18 ans, ainsi que le retour du port du masque en intérieur et la validité des test PCR pour le pass sanitaire ramenée à 24h, au lieu de 72h.

Depuis ces annonces, les Français se sont rués sur les créneaux de vaccination disponibles afin de réaliser cette troisième dose. Dans le Calvados, les structures sont prêtes pour honorer ces rendez-vous, assure Philippe Court, préfet du Calvados : "Nous avons remis les centres de vaccination au grand cadencement, notamment le parc aux expositions qui sera ouvert dès samedi à 8 heures ; nous pouvons procéder jusqu'à 1500 injections par jour".

1500 créneaux par jour au parc expo, 1000 à l'hôpital

Le parc des expositions sera donc ouvert 6 jours sur 7, et le samedi et le dimanche de 8 heures à 19 heures. "Ce qui permet aux gens qui travaillent d'aller se faire vacciner facilement, explique le préfet du Calvados, il s'agit de la plus grosse structure de vaccination du département."

Il est également possible de prendre rendez-vous chez les médecins libéraux ou en pharmacie. "L'hôpital, à compter du début de la semaine prochaine, va passer à un rythme de 1 000 vaccinations par jour, précise Philippe Court, et enfin, nous allons envoyer les équipes de la Sécurité civile qui font un travail remarquable, pour épauler les autres centres de vaccination dans le département."

Le masque de retour à l'intérieur

Autre mesure : le retour du masque à l'intérieur, dans les lieux soumis au pass sanitaire, "ce qui signifie le port du masque pour les concerts, dans les enceintes sportives, dans les stades de foot, sauf évidemment lorsqu'on est dans un lieu de restauration où on est en train de consommer de la boisson ou de l'alimentation", explique Philippe Court, préfet du Calvados.

Le préfet qui demande à tous de rester responsables "de faire attention aux gestes barrières, l'idée étant de renoncer à aucune de nos activités sociales, économiques, amicales en contrepartie d'un retour à une vigilance que nous avions déjà pratiquée". Concernant les fêtes de fin d'année ou les repas de Noël en entreprise, "nous n'avons donné aucune consigne en ce sens, mais si chacun joue le jeu, nous pourrons conserver toute notre activité sociale, donc en portant le masque, en se désinfectant les mains en ouvrant les pièces et finalement, en ayant des comportements qui sont des comportements de bon sens", assure Philippe Court.

Dans le Calvados, 92% des personnes sont vaccinées et beaucoup ont déjà reçu une troisième dose. Dans le Calvados, le taux d'incidence est de 114 pour 100 000 habitants : "il a fortement progressé, même si on reste un des départements où le taux d'incidence est le plus faible au niveau national, et nous avons toujours une répartition géographique un peu différente, c'est à dire que la circulation virale est plus forte sur la Côte fleurie, dans le Pays d'Auge ou dans le Virois, avec des taux d'incidence qui sont le double de ce que l'on constate au niveau départemental", conclut le préfet.