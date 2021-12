3e dose contre le Covid-19 : les pharmacies parisiennes débordées

"Désolé, on est débordés !" C'est la réponse faite par sept pharmacies parisiennes, contactées par France Bleu dans le cadre d'un reportage sur le rappel vaccinal contre le Covid-19.

Alexandre De Courval, gérant d'une officine dans le 16e arrondissement, a accepté de nous recevoir pour constater l'effet de l'ouverture de la 3e dose à tous les adultes. Dès notre arrivée, on entend le téléphone sonner : "C'est 30 à 40 fois par jour !" nous glisse le pharmacien, entre deux coups de fil. Il décroche : "Vaccin Covid ? Pour du Pfizer, le prochain créneau, c'est le 2 février."

Alexandre de Courval, gérant de la grande pharmacie d'Auteuil, dans le 16e arrondissement, peine à faire face à la demande des patients pour la dose de rappel vaccinal contre le Covid-19. © Radio France - Pierre Pillet

Quelques créneaux pour une dose de Moderna sont encore disponibles. Églantine vient recevoir son injection : "J'ai téléphoné hier, ou avant-hier, je suis tombée au bon moment. Je me considère comme chanceuse !" Les places sont rares, pourtant, la cadence a été augmentée. "Avant, on vaccinait un jour sur deux, ou trois, et là, c'est tous les jours", détaille Alexandre de Courval. Mais le manque de bras se fait ressentir : "On a beau solliciter les étudiants en pharmacie, ils ne peuvent pas venir parce qu'ils sont en partiels. Après, en janvier, on va peut-être pouvoir en embaucher, mais en décembre, on n'arrive pas à les mobiliser. À 7 euros, 7.90 euros le vaccin, je ne vais pas faire un CDD, encore moins un CDI."

Des équipes épuisées

Le pharmacien compte sur la réouverture des centres de vaccination pour le soulager. Car, à l'heure actuelle, la forte demande pour le rappel vaccinal "désorganise complètement" son officine. À la dose de rappel contre le coronavirus, s'ajoutent la vaccination contre la grippe et la multiplication des tests antigéniques, d'où une nervosité au comptoir, selon le gérant. "Les gens qui viennent avec une ordonnance peuvent attendre 15, 20, 30 minutes, il y a un énervement", explique-t-il, ému.

Cette situation pèse sur le quotidien de l'équipe : "Habituellement, il y a une bonne ambiance, mais là, on est tous un peu tendus, parce qu'on est surmenés. Après la fermeture, il faut récupérer tout ce qu'on n'a pas fait, mes collègues font des heures supplémentaires. Ma famille ne me voit pas, car _je ne rentre pas avant 22 heures le soir_. Je ne vois plus mes enfants, ma femme va se coucher quand je rentre... Et c'est tous les jours comme ça", confie Alexandre de Courval, en essayant de garder le sourire.

Le renfort attendu des étudiants

La responsable d'une autre pharmacie, dans le 15e arrondissement de Paris, jointe par téléphone par France Bleu Paris, n'a pas pu nous recevoir, en nous déclarant : "Je prends mon vendredi après-midi et son samedi, parce que je suis fatiguée, je n'en peux plus."

Bruno Maleine, président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Ile-de-France, estime qu'il y a un épuisement des professionnels de ville, en raison "du rythme extrêmement soutenu. On va se retrouver en difficultés quand le personnel ne sera plus en capacité, psychologiquement ou physiquement, d'assurer toutes les missions au fur et à mesure des annonces gouvernementales."

Les officines comptent par ailleurs sur l'appui des étudiants en pharmacie pour leur venir en aide, en janvier, après leurs partiels.