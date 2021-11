Troisième dose de vaccin : le nombre de rendez-vous sur Doctolib multiplié par six en Bretagne

Retour dans les centres de vaccination pour les personnes "fragiles", plus sensibles aux formes graves du covid-19.

Le site Doctolib a enregistré un boum des prises de rendez-vous la veille et le jour de l'allocution présidentielle pour une troisième dose de vaccination.

Des chiffres multipliés par six

Le mardi 9 novembre, en Bretagne, vous étiez 7.876 à réserver un rendez-vous pour recevoir une troisième dose de vaccin : c'est six fois plus que la moyenne des rendez-vous de la semaine précédente. Une évolution que l'on retrouve localement, dans le Finistère, avec 2.356 rendez-vous pris ce soir-là.

Le temps d'attente entre la prise de rendez-vous et l'injection est passé de quelques jours à une à deux semaines environ.

Des annonces présidentielles incitant à la vaccination

Une course à la troisième dose en réponse aux annonces du président Emmanuel Macron. En effet, selon les épidémiologistes, l'immunité accordée par le vaccin baisse avec le temps, d'autant plus que l'âge est avancé. Pour conserver son pass sanitaire au-delà du 15 décembre, il devient donc obligatoire pour les personnes de plus de 65 ans de se faire vacciner une troisième fois. Les personnes soufrant de comorbidités, comme des problèmes respiratoires ou l'obésité, sont également fortement incitées à demander cette injection de rappel afin d'être protégé au mieux.

