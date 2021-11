3e dose : le centre de vaccination du parc des expositions à Caen administre plus de 1500 doses par jour

La campagne de rappel de la vaccination du covid est ouverte depuis samedi 27 novembre aux plus de 18 ans. A Caen, le vaccinodrome du parc des expositions injecte plus de 1500 doses par jour.

La campagne de rappel de la vaccination du covid est ouverte depuis samedi 27 novembre à toutes les personnes majeures, et déjà, beaucoup sont venus recevoir leur troisième dose. Dimanche 28 novembre, les pompiers du SDIS du Calvados, qui gèrent le centre, ont administré 1566 injections.

Certains sont même venus de loin comme Pauline, 27 ans, qui habite à Carentan dans la Manche : "On ne trouvait pas de rendez-vous chez nous, avec mon mari, le site Doctolib était surchargé, alors quand on a vu qu'il y avait des créneaux libres à Caen, on s'est dit qu'on ferait le déplacement."

Les personnes qui ont reçu leur injection attendent dans la zone de surveillance. © Radio France - Marie Martirossian

Le circuit se fait plutôt rapidement : il faut d'abord remplir un formulaire, puis consulter un personnel du centre afin de vérifier ses antécédents vaccinaux et enfin, pouvoir recevoir la piqûre. "C'est allé rapidement, je suis même sortie de la zone de surveillance avant l'heure prévue de mon rendez-vous !", sourit Aude, 18 ans.

Se protéger avant les fêtes de fin d'année

La motivation principale pour faire cette troisième dose de vaccin, c'est de pouvoir ainsi prolonger son pass sanitaire. Mais beaucoup pensent aussi aux risques de propagation du virus, surtout à l'approche des fêtes de fin d'année. "Dans moins d'un mois, on va retrouver nos familles, parents, grands-parents, donc des personnes parfois fragiles, à risque, a réfléchit Pierre, 28 ans, et je ne veux pas prendre le risque de les contaminer à Noël."

Actuellement, le centre assure près de 1500 rendez-vous par jour, un chiffre qui peut s'adapter aux besoins futurs. "Si jamais on a besoin d'ouvrir plus de créneaux par jour, nous pourrions monter à plus de 2000 rendez-vous quotidiens, explique Pierre-Yves Le Houssel, médecin-chef du SDIS du Calvados, le système est rôdé car au plus fort de la campagne de vaccination cet été, on assurait près de 2300 injections par jour." Ce centre de vaccination avait ouvert en mai dernier.

C'est le SDIS du Calvados qui gère ce centre de vaccination. © Radio France - Marie Martirossian

Le centre de vaccination du parc des expositions à Caen est ouvert 6 jours sur 7, du mardi au dimanche, de 8 heures à 19 heures. La prise de rendez-vous se fait via le site internet keldoc.com.