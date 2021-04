Covid-19 : le bus bourbonnais va accélérer sa campagne de vaccination dans les cantons de l’Allier

La vaccination dans l'Allier monte en puissance au rythme des vaccins qui arrivent. Les dotations réservées au bus de vaccination vont passer désormais de 24 doses journalières à 210. Ce qui veut dire qu'a partir du 3 mai du lundi au vendredi, 210 personnes pourront être vaccinées chaque jour auxquelles il faut ajouter 150 personnes le samedi.

Au total, 1200 injections seront réalisées chaque semaine. Sont concernées les Bourbonnaises et Bourbonnais âgés de 60 ans et plus, ainsi que les personnes vulnérables à très haut risque.

Le bus étend sa zone

Dans le même temps, le bus de la vaccination va étendre sa zone de vaccination grâce à l'aide des pompiers du département. 21 communes parmi les plus éloignées des centres de vaccination des grandes villes seront concernées par le passage du bus de vaccination. Et les pompiers se réservent des créneaux les après-midis pour aller vacciner les personnes dans l’incapacité de se rendre au centre vaccinal.

L’Allier a été le premier département à lancer ce dispositif inédit en janvier dernier. Transformer son bus numérique en bus itinérant de vaccination pour assurer un maillage territorial optimal.

