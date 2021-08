3ème dose de vaccin : les cabinets médicaux croulent sous les demandes en Mayenne

A partir d'aujourd'hui, lundi 30 août, 18 millions de personnes vont pouvoir prendre rendez-vous une troisième dose de vaccin contre l'épidémie de Covid-19. Cette campagne de rappel concerne les personnes les plus fragiles mais aussi plus généralement toutes les personnes de plus de 65 ans, qui ont reçu leur dernière dose il y a plus de 6 mois.

L'objectif est de faire remonter la protection vaccinale qui baisse avec le temps sous les effets du variant Delta, plus contagieux. Seront utilisés des vaccins à ARN messager, même si vous avez reçu les vaccins AstraZeneca ou Jansen.

Luc Duquesnel, médecin généraliste en Mayenne, président de la branche « généralistes » de la Confédération des Syndicats Médicaux Français (CSMF) : "lors de mes consultations, les personnes de plus de 65 ans m'interrogent, c'est un sujet de discussion. Des patients me demandent comment prendre rendez-vous et quand, et d'autres se demandent si cela les concerne et s'ils ont intérêt de le faire. On va pouvoir commencer les injections de la 3ème dose dès la fin de cette semaine. On le voit, nos secrétaires sont déjà très sollicitées. Les gens ont bien compris que l'immunité vaccinale diminue quand on est âgé et ont bien compris l'intérêt d'un tel rappel" explique-t-il au micro de France Info.

La prise de rendez-vous peut se faire comme pour les précédentes doses, via le site Doctolib, auprès d'un médecin traitant ou en pharmacie. Dans les maisons de retraite, la campagne de rappel démarrera à partir du 13 septembre.