3eme dose, dans les Ehpad c'est devenu plus simple

Coup d'envoi aujourd'hui de la troisième dose de vaccin pour les plus de 65 ans et les plus vulnérables, comme les résidents des Ephad. A partir d'un certain âge l'immunité baisse à vue d'oeil et la haute autorité de santé considèrent que cette troisième dose est impérative, pour prévenir les formes

Coup d'envoi aujourd'hui de la troisième dose de vaccin pour les plus de 65 ans et les plus vulnérables, comme les résidents des Ehpad. A partir d'un certain âge l'immunité baisse à vue d'oeil et la haute autorité de santé considèrent que cette troisième dose est nécessaire mais pas obligatoire pour prévenir les formes graves de Covid.

Il y a un an la mise en place de la vaccination était compliquée, et aujourd'hui pour vaccination de la 3ème dose, à l'attention de qui en a besoin, on a l'impression que tout est plus facile. Exemple à l'Ehpad des jardins de Saint Paul à Antibes, tout est prêt.

Des résidents majoritairement favorables

Cette 3 ème dose, les résidents y sont massivement favorables à l'image de Bruna Zanelli, 93 ans , italienne mais française de coeur précise-t-elle. Elle avoue ne pas comprendre ceux qui refusent le vaccin. "je suis prête" dit-elle avec "la troisième dose je serais plus libre" mais au delà du sentiment rassurant elle a la conviction qu'avec cette troisième elle va protéger un peu plus les autres.

Même pour la troisième dose les Ehpad n'échappent pas aux débats qui agitent la société française, entre les pro et les anti-vaccins. Bruna débat régulièrement avec le seul de ses trois fils qui refuse la vaccination, et même avec d'autres résidents. "ceux qui sont contre restent contre et moi je reste convaincue"! Aujourd'hui 2 résidents sur 70 refusent toute injection.

Quand on lui demande si elle serait favorable à une quatrième voire une cinquième dose, Bruna lève la main et explique qu'une troisième dose lui suffit.

Des préparatifs plus faciles qu'il y a un an

Le travail de conviction se fait pour de bonnes raisons selon la gériatre de l'établissement Alexandra Clouet d'Orval, médecin coordinatrice à l'EHPAD les jardins de Saint Paul à Antibes. "Il y a un an, le défi logistique de la vaccination était difficile, et aujourd'hui pour la 3ème dose tout semble plus facile. La logistique et les process sont bien rôdés et les résidents se sont préparés". Marylène Le Bas est la directrice de l'Ehpad des Jardins de Saint Paul à Antibes, et manifestement "il faut préparer les résidents ça tombe bien il n'y pas besoin de beaucoup argumenter pour les convaincre". Mais attention nous dit-elle "Tout les résidents ne seront pas vaccinés en même temps, les injections seront échelonnées, il faut attendre 6 mois entre la dernière injection" et certains ont reçu leur seconde dose récemment. En tout cas la jeune directrice insiste sur le consentement de ses résidents. Il s'agit de donner suffisamment d'informations aux résidents pour qu'ils puissent se forger une opinion.

Depuis le début de l'épidémie l'Ehpad des Jardins de Saint Paul n'a connu aucun cas de Covid grâce à l'implication de son personnel. Pour les + de 65 ans et les personnes à risque cela 18 millions de français sont en théorie éligibles à la 3ème dose.