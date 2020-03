4 salariés de l'Ehpad Anna Quinquaud à Guéret et un agent de l'hôpital d'Aubusson positifs au coronavirus

De la fièvre, de la toux. Dans les hôpitaux creusois, tout salarié qui présente l'un de ses symptômes est testé pour savoir de quelle maladie il est atteint. Depuis la fin du mois de février, 27 prélèvements ont ainsi été menés sur le personnel à l'hôpital de Guéret. Pour qautre d'entre eux, les tests se sont révélés positifs au coronavirus.

Ces qautre salariés sont donc confinés chez eux, la maladie ne présentant chez eux, pas de caractères de gravité. Ils sont suivis par leur médecin traitant et par le Samu à distance. D'autres salariés ont été testés positifs à la grippe, ils sont également confinés chez eux.

Masque pour tout le monde depuis la semaine dernière

On vous l'a annoncé le week-end dernier, trois résidents ont également été testés positifs au coronavirus à Anna Quinquaud. Depuis, l'Ehpad - qui dépend de l'hôpital de Guéret - a été désinfecté à la javel et tout le personnel porte un masque, soignants et non-soignants.

A Aubusson, un agent atteint

A Aubusson, un agent de l'hôpital a été testé positif au coronavirus. C'est Michel Moine, le maire d’Aubusson qui rend cette information publique. Il réclame à l’Agence Régionale de Santé un dépistage du personnel hospitalier, mais aussi des patients.

Dominique Grand , directrice par intérim de l’hôpital du Mont n’est pas de cet avis. Elle suit le préconisations de l’Agence Régionale de santé : le dépistage systématique n’est pas nécessaire, ce qui est important c’est de renforcer les gestes barrières : "les consignes actuellement, c’est de ne pas dépister intégralité des agents ou des résidents d’un EHPAD . C’est la règle. Si un agent est positif, il reste chez lui . Ceux qui continuent à travailler appliquent les gestes barrières. On a mis en place un certain nombre de mesures pour les soignants comme les agents administratifs. A la prise de service, on prend sa température, lavage des mains obligatoire. S’il y a un contact avec un patient COVID-19, il y a masque, blouse, et surblouse... Toutes les mesures sont mises en oeuvre. On respecte les consignes prises par le médecin inspecteur de l’Agence régionale de santé." Ces mêmes consignes sont également appliquées par le personnel de l'hôpital de Guéret.

Trois malades hospitalisés

Par ailleurs, l'hôpital de Guéret prend en charge ce mercredi après-midi, trois malades du coronavirus. Aucun n'est soigné en réanimation, aucun n'est dans un état critique. Il faut bien sûr garder en tête que ces chiffres peuvent évoluer très rapidement. Le sénateur creusois Eric Jeansannetas nous a raconté sa maladie, il a personnellement subi des symptômes lourds.