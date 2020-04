Coronavirus : 40.000 masques distribués aux associations en Bourgogne-Franche-Comté

C'est un bien rare dans cette pandémie de coronavirus : le masque de protection. Au bout de cinq semaines de confinement, il est toujours difficile de s'en procurer. Pour pallier le manque, la région Bourgogne-Franche-Comté annonce vendredi 17 avril 2020 avoir fait un don de près de 40.000 masques au secteur associatif, plus particulièrement "aux associations humanitaires et d’intérêt général de la région, ces acteurs de la solidarité qui, eux aussi, sont mobilisés, sur le terrain, auprès des plus vulnérables".

Ces masques font partie d'une livraison d'un million de masques réceptionnés la semaine dernière par la région. La majorité est allée aux Ephad, aux services de soins à domicile et aux Départements.

Les associations concernées

La Croix Rouge BFC, les Restos du Cœur BFC, le Secours Populaire BFC, Emmaüs BFC, la Banque alimentaire, les Associations et Fédérations Familles Rurales de Bourgogne-Franche-Comté, Solidarité Migrants Réfugiés (SOLMIRE), l'Epicerie solidaire Magali Sens, les Centres de soins et d'accompagnement et de prévention en addictologie, la Maison des Femmes, le Planning Familial.