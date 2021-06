40 appels perdus au SAMU du Nord pendant la panne des numéros d'urgence

Le SAMU du Nord a fait ses comptes après la panne qui a touché les numéros d'urgence en France entre mercredi après-midi et jeudi. Quarante appels ont été perdus mais, a priori, aucun ne concernait une urgence vitale.

Invité de France Bleu Nord, Patrick Goldstein, chef du Pôle urgences et du SAMU du Nord indique que quarante appels ont été perdus entre mercredi 16h45 et jeudi 3 heures du matin. Sur cette tranche horaire, qui correspond à une haute densité d'activité, le SAMU reçoit habituellement entre 800 et 1000 appels.

Dès le dysfonctionnement connu, les équipes du SAMU ont alerté tous les services d'urgence des hôpitaux, en les prévenant que des patients pouvaient arriver directement chez eux, faute d'avoir eu quelqu'un au téléphone. Ca n'a pas été le cas indique Patrick Goldstein. "Il n'y a pas eu pendant la période de dysfonctionnement pour le département du Nord de patients en situation d'urgence vitale arrivant dans les différents services d'accueil hospitaliers sans que les numéros n'aient pu être joints".

Il faut encore attendre

Le chef du Pôle urgences reste toutefois prudent. "Il y a des situations qui peuvent être démasquées aujourd'hui. _Ce qui nous inquiète, ce sont des gens qui seraient en situation d'isolement social_, seuls chez eux et confrontés à une urgence médicale et qui n'aient pas réussi à joindre le SAMU ou les pompiers."

Réponse d'ici ce vendredi soir.