"40% d'urgentistes en moins", l'ARS de Dordogne justifie la fermeture de l'accueil des urgences la nuit

Depuis ce mercredi 17 mai, l'accueil des urgences de tous les hôpitaux de Dordogne est fermée entre 19h et 8h. Jusqu'au 30 septembre, on ne pourra plus se rendre directement la nuit aux urgences de Sarlat, Bergerac, mais aussi de Périgueux. Il faut appeler le 15, qui fera le tri.

ⓘ Publicité

À lire aussi Les accueils de toutes les urgences de Dordogne fermés la nuit jusqu'à l'automne

Le directeur de l'Agence Régionale de Santé en Dordogne, Didier Couteaud explique cette décision sur France Bleu Périgord. "Normalement on doit avoir 56 médecins sur le département, il nous en manque 40%. On travaille avec des contractuels, des intérimaires et c'est des plannings fluctuants. C'est très compliqué."

Depuis le mois de juin 2022, les accueils des urgences des hôpitaux de Dordogne sont régulièrement régulés. Mais là, "on n'arrive pas à stabiliser de manière permanence un effectif. Du 15 avril au 15 mai, on a dû réguler 14 jours sur Sarlat et Bergerac. Au bout d'un moment, on se dit qu'il est peut-être souhaitable d'avoir une organisation unique sur le département pour éviter tous ces à-coups et qu'on ait une meilleure lisibilité dans la prise en charge."

"On sait que l'été sera extrêmement compliqué avec d'avantage de passages aux urgences"- Didier Couteaud

L'ARS explique donc qu'il y a un manque de médecin, mais une mauvaise régulation aussi aujourd'hui. "43% des passages aux urgences ne sont pas liés à une urgence vitale, détaille Didier Couteaud. On recentre l'activité en considérant que le métier des urgentistes, c'est de faire face aux urgences les plus vitales."

loading