"40% des cancers peuvent être évités" pour Nelly Pasquet la secrétaire générale de la Ligue contre le cancer de la Somme

18000 nouveaux cas chaque année pour les hommes. 14500 pour les femmes. Le cancer frappe tous les ans des milliers de personnes dans les Hauts-de-France. D'après une récente étude de l'agence Santé Publique France, la région des Hauts-de-France est la région française la plus touchée par les cancers. Il y a des facteurs génétiques, mais ces chiffres s’expliquent aussi par le mode de vie des habitants de la région pour Nelly Pasquet, la secrétaire générale de la Ligue contre le cancer dans la Somme : " La région est, par exemple, en première position pour les cancers liés au tabac et pour les cancers du côlon. On sait que 40% des cancers peuvent être évités par des bons comportements en terme de santé. Il faut éviter de fumer, de boire en quantité importante et il faut bouger et bien manger."

Renforcer la prévention en zone rurale

La Ligue contre le cancer de la Somme veut intensifier la prévention en zone rurale. Les habitants de ces secteurs sont parfois moins sensibilisés et ont accès aux informations moins facilement. La Ligue propose, par exemple, à des femmes qui n'ont pas de moyens de transport de les emmener jusqu'à l'hôpital le plus proche pour faire des mammographies en partenariat avec d'autres associations.

Pamela Svetojevic a dû faire face à un cancer. Cette amiénoise de 30 ans, professeure d'EPS, a eu un cancer des ovaires à l'âge de 22 ans. Elle s'est confiée à France Bleu Picardie.

Des dons en baisse en 2018

Le président national de la Ligue contre le Cancer déplore une baisse de dons à l'association l'an dernier : elle a reçu 8 millions d'euros en moins. Une baisse qui a aussi impacté le département de la Somme : les dons ont baissé de 13%. Un phénomène a priori lié à la baisse du pouvoir d'achat et à la hausse de la CSG pour de nombreux retraités.

La ligue contre le Cancer organisera un ‘Relais pour la vie’ le week-end du 18 et 19 mai au parc de la Hotoie à Amiens. Tout le monde peut participer. Les dons récoltés seront reversés au service d’onco-pédiatrie du CHU d’Amiens.

L'interview de Nelly Pasquet est à réécouter ici.