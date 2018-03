Dans le cadre de la Semaine nationale d'action contre le cancer, le CHU Amiens - Picardie organise jusqu'au 24 mars une série d'animations et de colloques. L'objectif est double : montrer les progrès dans l'accompagnement des malades et la qualité de leur suivi thérapeutique.

Amiens, France

C'est la Semaine nationale contre le cancer. Au CHU d'Amiens, des animations et des colloques sont proposés, toute la semaine, pour montrer ce que l'hôpital propose pour aider les patients et les familles aussi à mieux vivre avec la maladie.

L'an dernier, le CHU a enregistré 31 000 hospitalisations pour des suivis de patients, dont 1 500 concernant des malades de moins de 18 ans. Didier Lahaye lui a 59 ans. Il y a deux ans, on lui a détecté un cancer des sinus. Depuis quelques semaines, il ne prend plus de traitement, il se sent mieux et tient à dédramatiser sa maladie. Il a témoigné interrogé par Marie-Gaëtane Comte.

Didier a été soigné pour un cancer des sinus au CHU d'Amiens. Selon lui, sa maladie a été "plus compliquée" pour son entourage Copier

Le chef du service Oncologie du CHU d'Amiens, le cancérologue Bruno Chauffert était ce mercredi Invité de France Bleu Picardie.

"On guérit dans plus de la moitié des cas" assure le Professeur Chauffert Copier

Le Professeur Chauffert attribue à l'alcool et au tabac la grande majorité des cancers © Radio France - Vincent Delorme

Et une opération de prévention et de sensibilisation au cancer du côlon est organisée ce mercredi à Poix-de-Picardie : "Gaston le côlon", la structure gonflable géante qui sillonne la Somme, est installée Place de la République de 11h à 17h, pour sensibiliser au dépistage.