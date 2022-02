40 lits fermés temporairement au centre hospitalier du sud-ouest mayennais à Craon et à Renazé

C'est un coup dur pour le CHLSOM, l'hôpital du sud-ouest mayennais, une nouvelle illustration du mauvais état du système hospitalier dans le département. La direction de l'établissement est obligée de fermer temporairement 40 lits sur une centaine, et ça concerne les deux sites à Craon et à Renazé. Ce sont les services de médecine, de soins de suite et de soins de longue durée qui sont touchés. Ces fermetures sont liées à la pénurie de personnel, recrutement difficile ou absences pour maladie, congés maternité par exemple. Aucune date n'a été pour l'instant fixée pour un retour à un fonctionnement normal.

"Malgré les différentes mesures mises en place pour surmonter ces difficultés, et le soutien de l'ARS et des instituts de formation pour la mise en œuvre de renfort, la direction et les médecins du pôle de santé ont dû faire le constat d'une impossibilité de maintenir une présence infirmier(ière) et parfois aide-soignant sur l'ensemble des services, de jour comme de nuit, pour les prochaines semaines", explique le CHLSOM dans un communiqué publié ce mercredi sur les réseaux sociaux.

La direction de l'hôpital de Craon et de Renazé indique, par ailleurs, que la prise en charge des patients pourra, malgré tout, se poursuivre sans transfert vers d'autres établissements de la région et en toute sécurité. Elle lance un appel au recrutement, plusieurs postes sont disponibles.