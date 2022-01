400.000 personnes toujours pas vaccinées contre le Covid-19 dans les Hauts-de-France

400.000 personnes de plus de 18 ans ne sont toujours pas vaccinées contre le Covid-19 dans les Hauts-de-France. Un chiffre avancé ce mardi, lors d'une conférence de presse du préfet de région, préfet du Nord. C'est notamment à ces "réfractaires" comme il les qualifie, que Georges-François Leclerc s'adresse : "ne baissons pas la garde, l'épidémie n'est pas terminée. Le message est simple : encore un effort".

La région est pourtant bonne élève : elle est la cinquième plus vaccinée de France, avec plus de 90% des plus 12 ans ayant entamé leur parcours vaccinal. La semaine dernière, les autorités sanitaires ont recensé 20.000 primo-vaccinants dans les Hauts-de-France. La propagation du variant Omicron, et l'arrivée imminente du pass vaccinal, n'y sont sans doute pas étrangers.

La nouvelle frontière, c'est la précarité

Parmi les non vaccinés, il y a aussi des personnes éloignées des circuits de santé, isolées, fragiles, dans les quartiers populaires, et les zones rurales. "La nouvelle frontière, c'est la précarité. Ces personnes-là, nous allons les chercher", assure le préfet.

Face à la situation, les autorités sanitaires restent prudentes, et raisonnablement optimistes : si les taux d'incidence continuent d'être très élevés, autour de 3.000 cas pour 100.000 habitants, "le pic de la cinquième vague est bientôt atteint" assure Thomas Huleux, médecin infectiologue, conseiller médical à l'Agence Régionale de Santé.

Un million de tests en une semaine

L'une des tensions du moment concerne les tests. Avec la grande contagiosité du variant Omicron, et les protocoles sanitaires, notamment à l'école, on bat des records : un million de dépistages ont été réalisés dans les Hauts-de-France la semaine dernière. Benoit Vallet, le directeur de l'ARS, reconnait que "les patients ont été patients, il y avait des files d'attente devant les laboratoires et les officines. Mais nous allons progressivement sortir de cette situation. Si l'incidence virale baisse, mécaniquement le nombre de tests va baisser".

L'ARS qui assure qu'il n'y a pas de problème d'approvisionnement en autotests dans les pharmacies.