400 infirmières libérales à Avignon pour un forum sur les soins à domicile

Le 4e forum de l'infirmière libérale se tient ce jeudi à Avignon. Une question est au centre des débats : le développement de l'ambulatoire. Dans les années à venir, les patients seront renvoyés très vite chez eux après une opération, et seront suivis par des infirmières. Cela change tout.

Le Parc des Expositions d'Avignon accueille ce jeudi le 4ème forum de l'infirmière libérale. Quatre cents professionnelles, venues de toute la région, y participent. Elles débattront essentiellement d'une question : le développement de l'ambulatoire et des soins à domicile. Cela concerne tout le monde, puisque c'est la prise en charge des patients qui va changer.

Rétablissement accéléré

Le gouvernement souhaite réduire les temps d'hospitalisation après une opération. Les patients sont renvoyés chez eux le plus vite possible - le plus souvent dans la journée. Et ils sont suivis par des infirmières libérales.

"C'est une très bonne chose pour les patients, cela favorise le rétablissement", estime Lucienne Clostres. Elle est infirmière dans le Vaucluse et présidente de l'URPS-PACA, l'Union Régionale des Professions de Santé, qui organise le forum.

On dort mieux chez soi entourés des siens, qu'à l'hôpital entre quatre murs blancs. Les patients qui rentrent vite chez eux ont moins de problèmes post-opératoires, moins d'infections (L. Clostres)

Avec l'ambulatoires, les infirmières libérales sont très sollicitées dans le suivi post-opératoire.

Elles doivent changer les pansements, contrôler les cicatrices, surveiller d'éventuels saignements, prendre la tension, veiller à l'état général du patient, coordonner les soins et informer les médecins. "Mais tout ça, on sait faire !" assure Catherine Kirnidis, infirmière à Avignon.

"L'ambulatoire va nous permettre d'exploiter des compétences qui n'étaient pas utilisées jusque-là. Il s'agit d'une approche plus technique des soins. C'est très intéressant" (C. Kirnidis)

Les infirmières libérales souhaitent cependant que ces nouvelles pratiques soient rémunérées à leur juste valeur. "Il va falloir revaloriser certains actes", assure Catherine Kirnidis.

Le métier est donc en plein évolution... Tous les instituts de formation le savent et adaptent leurs cursus. Thérèse Isendrant est la coordonnatrice de l'institut avignonnais GIPES, elle estime que les infirmières ont vocation à devenir le "pivot" du système de soins.