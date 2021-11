4000 créneaux de vaccination par semaine au centre de l'hôpital de Valence

Cinq-cents injections contre le covid prévues sur la journée au centre de vaccination de l'hôpital de Valence. Les piqûres s'enchainent sur le département de la Drôme. Depuis ce samedi matin tous les majeurs peuvent recevoir leur troisième dose de vaccin contre le coronavirus. Cette fois-ci, selon la Préfète de la Drôme, Elodie Degiovanni, "il n'y a pas d'inquiétude à avoir quant à l'approvisionnement des doses de vaccin contre le covid".

À l'hôpital de Valence le personnel hospitalier et libéral s'est remobilisé pour permettre d'accueillir des milliers de personnes dans les semaines à venir : 4000 créneaux ouverts sur le centre de l'hôpital dès la semaine prochaine contre 1.500 la semaine d'avant. Tous ces nouveaux rendez-vous sont d'ailleurs déjà réservés. Alors l'extension de la troisième dose aux majeurs pour valider son pass sanitaire a t-elle convaincu les non vaccinés de recevoir une première injection ? En tout cas ce matin dans le centre de vaccination de l'hôpital de Valence il y avait des candidats à la première dose. Enfin la Drôme est le département de France où il y a le plus de personnes vaccinées contre le covid : 90 % des plus de 12 ans ont d'ores et déjà reçu leurs deux injections.

La directrice départementale de l'ARS de la Drôme rappelle que pour le moment il y a 50 personnes hospitalisées dans notre département dont 8 en soins critiques. Ces personnes hospitalisées en service de réanimation ont un point en commun selon l'ARS, elles ne sont pas vaccinées.

D'autres centres vont bientôt ouvrir comme celui d'Etoile-sur-Rhône, son ouverture est prévue pour le 6 décembre mais on ne connait pas encore son lieu d'installation.