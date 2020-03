Coronavirus : 41 lits désormais opérationnels en soins critiques au Centre Hospitalier d'Avignon

Les salles avec lits en réanimation, soins continus et soins intensifs et surveillance continue sont affectées à l'accueil d'actuels et futurs patients atteint du Covid 19. Actuellement, 15 personnes sont testées positives dans le Vaucluse.

En prévision du pic de l'épidémie attendu provisoirement pour la semaine prochaine, l'Hôpital d'Avignon s'est organisé pour recevoir plus de patients qu'aujourd'hui. Désormais, c'est un total de 41 lits opérationnels en place à Avignon alors que l'Agence Régionale de Santé avait demandé entre 25 et 30 lits de soins critiques.

Le Centre Hospitalier d’Avignon travaille également en lien étroit avec l’ensemble des structures publiques et privées du département selon leurs capacités de prise en charge pour adresser des patients et décharger ainsi le cas échéant l’établissement avignonnais.

Déprogrammation en chirurgie et transfert de patients pour libérer des lits de soins critiques

Toutes les interventions chirurgicales non urgentes ont été déprogrammées et désormais sur les 12 salles du bloc opératoire du centre hospitalier, six restent en activité pour la chirurgie non ajournable notamment pour les opérations liées aux cancers et les urgences.

Les lits de l’unité d’hospitalisation de courte durée (UHCD) ont été transférés dans le service de chirurgie ambulatoire. Les 10 lits d’UHCD deviennent des lits de surveillance continue à disposition du service de réanimation. Ce dernier service est alors en mesure de prendre en charge des patients atteints du Covid-19 dans des conditions adaptées à hauteur de 20 lits, plus un lit de déchoquage.

Par ailleurs, les capacités en lits de réanimation sont augmentées en utilisant en partie les moyens de la salle de soins post-interventionnels dite de réveil située au bloc opératoire offrant une capacité de 10 lits. En conséquence le potentiel attendu de l’établissement en lits de soins intensifs est atteint.

Aucun dépistage analysé sur place pour le moment

Le Centre Hospitalier d'Avignon est doté de deux unités REB spécialisées (risque épidémique et biologique). L'une était installée, l'autre en réserve a été à son tour préparée. C'est dans ces unités que se déroule les prélèvements pour les dépistages des personnes adressées soit par le 15 ou les médecins de ville. Très forte fièvre et difficultés respiratoires sont les symptômes qui entraînent un dépistage.

Les tests effectués par des infectiologues, puis transportés par Meditrans sous triple emballage par la route à l'IHU Méditerranée Infection de Marseille. Le résultat peut prendre 24h. Les personnes dépistées attendent sur place. Si, testés positifs, l'état de ces malades ne nécessite pas de soins intensifs, ils peuvent rentrer chez eux en confinement sous contrôle et surveillance de leur médecin traitant, sinon ils occupent un des lits dédiés au Covid-19.

Bien sûr les malades confinés à domicile peuvent à tout moment prévenir leur médecin si leur état évolue. Le centre hospitalier va se doter d'ici "quelques semaines" nous précise-t-on de nouvelles techniques diagnostiques avec un système de réponse rapide pour le dépistage du Covid-19 réalisé sur place. Équipement très sollicité et en commande en ce moment en Europe.

Des visites seulement autorisées dans certains cas

Aucune visite n'est désormais possible dans les services du Centre Hospitalier d’Avignon à l'exception de trois cas en particulier :

les enfants hospitalisés pour lesquels l’accompagnement d’un parent est autorisé

le conjoint des parturientes nouvellement accouchées

la présence de la famille est possible mais sous condition du nombre de personne à la fois pour un patient en fin de vie.

Chacun de ces cas dérogatoires est limitativement accordé sous la responsabilité du médecin chef du service concerné.

Tous les secrétariats médicaux sont fermés au public, comme le secrétariat du service social à destination des patients. Il est néanmoins possible de les joindre par téléphone ou via le site Internet de l’hôpital.