420 000 Dossiers médicaux partagés en Bourgogne : mais au fait, comment ouvrir le sien ?

Le Dossier Médical Partagé, qui regroupe les informations médicales d'un patient sur Internet, fête ses 1 an d'existence. En Bourgogne, plus de 420 000 dossiers ont été ouverts, et ce nombre a tendance à augmenter. Mais au fait, comment ouvrir son dossier ?

Bourgogne, France

1 an après ses débuts, le Dossier Médical Partagé a été ouvert par plus de 420 000 Bourguignons, soit 15% de la population, un chiffre en augmentation. Le DMP est un dossier Internet qui regroupe des informations médicales au sujet d'un patient.

C'est une espèce de carnet de santé en ligne, qui peut être rempli par un médecin, ou par nous-même.

Le but : avoir en tête le profil médical d'un patient beaucoup plus rapidement, et centraliser les informations : allergies, dernières opérations, maladies chroniques, groupe sanguin, etc.

Comment ouvrir son DMP ?

Rendez-vous sur la page d'accueil du site. Cliquez sur "Créez votre DMP". Saisir son code de création à 12 caractères. Si vous ne l'avez pas déjà, rendez-vous sur cette page pour l'obtenir par mail ou par courrier. Renseigner une adresse mail, pour recevoir le code à usage unique qui permet d'accéder à son Dossier médical partagé. Accepter les conditions générales d'utilisations, puis valider. Votre DMP est désormais créé, vous allez recevoir les données de connexion par mail ou par courrier, afin de pouvoir vous identifier dans l'onglet "Mon DMP".

En cas de souci pour créer pour votre compte, vous pouvez notamment vous rendre en pharmacie.