44 cas positifs au Covid-19 identifiés à Charmes après trois soirées dans une discothèque

Les participants ont été contaminés lors de trois soirées organisées les 13, 16 et 17 juillet derniers. La discothèque Discopolis accueillait alors plus de 1000 personnes venues du département des Vosges, de la région et même au-delà. Quarante-quatre cas ont été identifiés au total. Une enquête administrative a été ouverte pour déterminer les causes de l'apparition de ce cluster.

Un dispositif exceptionnel pour tester et vacciner

En attentant, un dispositif exceptionnel est mis en place pour contrer la propagation du virus. Un centre éphémère de tests et de vaccination ouvrira ses portes ce vendredi dans la salle des fêtes de la mairie. Un dispositif sans rendez-vous de 9H00 à 13H00 et de 14H00 à 18H00. Deux chaînes de vaccination seront opérationnelles.

La préfecture et la mairie de Charmes lancent un appel à la mobilisation de la population pour qu'un maximum de personnes viennent se faire tester ou vacciner.