45 minutes pour secourir toute la vie

Samedi s'est tenue la journée mondiale des premiers secours. A cette occasion, la Croix rouge des Alpes-Maritimes a proposé des initiations gratuites aux Niçois sur la plage Garibaldi. Des formations de 45 minutes pour savoir pratiquer un massage cardiaque ou sauver quelqu'un qui s’étouffe.

45 minutes pour sauver une vie, le temps imparti semble court mais pourtant, Maxime Tabouret, le responsable de la formation au sein de la Croix rouge l'assure : "ces bons gestes, une fois acquis, on s'en souvient toute la vie". Même si on ne sait pas les exercer parfaitement, ils peuvent porter secours.

Toute la journée de samedi, des secouristes bénévoles de la Croix rouge se sont relayés pour montrer aux Niçois comment pratiquer un bon massage cardiaque. Il faut bien placer les mains l'une sur l'autre au milieu de la poitrine et exercer trente compressions profondes et rapides. L'utilisation d'un défibrillateur électrique est aussi vivement recommandée. On en trouve dans presque tous les lieux publics.

Démonstration d'une pause de garrot pour arrêter un saignement abondant. © Radio France - Pauline Renoir

Avec la succession d'attentats en France depuis janvier 2015, les secouristes forment aussi la population à arrêter des saignements. La méthode du garrot est revenue dans les formations des secouristes aux civils alors qu'elle avait disparu. "Même pour nous c'est une nouveauté d'apprendre à faire un garrot avec un foulard ou une ceinture, pour que les gens puissent le reproduire. Nous on a du matériel spécifique" explique Maxime Tabouret.

Attention, cette formation est un aperçu solide des gestes qui sauvent mais non exhaustif. Les secouristes recommandent aux citoyens motivés et engagés de passer le brevet de premier secours, le PSC1. La formation est délivrée dans les centres de la Croix rouge. Beaucoup de sauveteurs aimeraient même qu'obtenir ce diplôme devienne obligatoire.