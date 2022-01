45 passagers d'un navire de croisière parti de Marseille positifs au COVID

Selon la presse italienne, les tests effectués à bord du navire ont révélé 150 cas positifs. De son coté la compagnie en compte 45 pour la plupart asymptomatiques selon elle . Depuis la reprise des croisières , un protocole très strict existe lors de cas à bord. Ce protocole a été appliqué.Les passagers positifs et leurs proches ont été immédiatement isolés dans des cabines avec balcon.Ils ont reçu des soins médicaux. Ils ont été débarqués à Gênes pour être ramenés chez eux aux frais de la compagnie.

Il est possible que la majorité des vacanciers positifs ne soient pas des français embarqués à Marseille.En effet, pour monter à bord le protocole exige un test antigénique négatif,, cela même si vous avez un schéma vaccinal complet . Durant la croisière tous les gestes barrières doivent être scrupuleusement respectés .Les excursions lors des escales sont encadrées, aucun passager ne peut descendre seul. Un test antigénique en milieu de croisière est aussi effectué. MSC devra expliquer dans ce contexte comment le virus est arrivé à bord.La question de la fiabilité des tests antigéniques est aussi posée. La compagnie a décidé de poursuivre la croisière avec des escales et des embarquements à Civitavecchia prés de Rome , Palerme , Malte et Barcelone.