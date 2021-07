47 nouveaux aides soignants diplômés à Epinal

Des professionnels que s'arrachent les hôpitaux et les ehpad. 47 aides-soignants ont reçu leur diplôme aujourd'hui à Epinal. 44 femmes et 3 hommes âgés de 17 à 52 ans. Après une formation de 10 mois, hachée par la crise épidémique, tous ont trouvé un premier emploi.

"Tous les inscrits à la rentrée 2020 ont réussi l'examen" se félicite Anne Grandhaye, directrice de l'institut de formation des aides-soignants d'Epinal. Une gageure dans un contexte de crise sanitaire. Une bonne partie des cours se sont fait en visioconférence, avec une présence minimum dans les locaux de l'hôpital Emile Durkheim. La moitié de la promotion a par ailleurs été infectée par la covid-19 lors de stage auprès de patients malades. Malgré les difficultés personnes n'a abandonné.

Des étudiants avec des profils et des parcours très différents. Clémentine Chatelain 32 ans a d'abord passé une licence en gestion et traitement des déchets, avant de trouver sa véritable voie après un stage de découverte auprès de personnes âgées. Didier Bresson, 52 ans, doyen des dipômés a commencé lui dans le commerce et la grande distribution, avant de devenir ambulancier."Devenir aide-soignant c'est une chose qui me tenait vraiment à coeur" souligne le nouveau professionnel qui prendra ses fonctions demain matin à l'hôpital psychiatrique Ravenel.

80% des diplômés cette année sont vosgiens. "Ce qui montre la qualité de la formation que nous offrons et qui est reconnue dans le département" affirme en conclusion Anne Grandhaye.