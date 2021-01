"5.000 doses de vaccins vont arriver dans les heures qui viennent dans le Doubs", annonce le Préfet

Quand vont arriver les premières doses de vaccins contre le Covid-19 en Franche-Comté ? "Pour le Doubs, c'est imminent", a déclaré ce lundi matin le Préfet du Doubs Joël Mathurin sur France Bleu Belfort Montbéliard. "Dans quelques heures nous recevrons les premiers vaccins, qui vont arriver au CHU de Besançon, il va y avoir à peu près 5.000 doses de vaccins, et les choses vont monter en puissances au fur et à mesure".

Comment va se passer l’approvisionnement dans les Ehpad ? "Dans quelques heures, le centre hospitalier de Besançon, qui a un congélateur qui est qualifié, va recevoir des stocks de vaccins, et à partir de là, les premiers vaccins vont partir dans les Ehpad". "En parallèle il y aura aussi les arrivées par les pharmacies référentes, qui vont aussi pouvoir approvisionner les Ehpad privés".

L'accélération est effective, on la voit arriver sur le terrain (le Préfet du Doubs)

L'hôpital Nord Franche-Comté a aussi installé son congélateur et recevra "dans quelques jours" ses premières doses de vaccins. "Donc ça y est, c'est parti, les choses démarrent et vont s'accélérer dans les prochaines heures".

"Ce qui est sûr c'est que l'accélération est effective, comme vous le savez, les plus hautes autorités de l'Etat ont exigé une accélération, et désormais on la voit arriver sur le terrain", a tenu à rassurer M. Mathurin.

L'exécutif a été vivement critiqué ces derniers jours pour le nombre très modeste de vaccins administrés (quelques centaines) en comparaison avec d'autres pays européens : au 1er janvier, 516 personnes avaient été vaccinées en France selon le ministère de la Santé.

La campagne de de vaccination, qui met du temps à démarrer, comprend une visite pré-vaccinale pour déceler d'éventuelles contre-indications et recueillir le consentement des personnes dans les Ehpad.