5.000 personnes atteintes d'Alzheimer en Corse

En ce 21 septembre, journée mondiale consacrée à la maladie, l'association France Alzheimer-Corse attire l'attention du grand public sur la situation des malades mais aussi des aidants, souvent seuls face à la maladie.

Un territoire corse plus concerné que la moyenne nationale

Avec une incidence de la maladie qui est plus élevée en Corse que sur le continent, Alzheimer et plus largement les maladies neuro-dégénératives constituent un enjeu majeur pour la santé publique corse. Une légère hausse qui peut être expliquée par une " prévalence liée à l'âge, car la Corse est un des territoires français les plus âgés de France, et peut-être même d'Europe ", explique le docteur Jean-Marc CRESP, psychiatre et Président de l'association France Alzheimer-Corse. Et si le matériel hospitalier pourrait être enrichi, notamment via l'acquisition de PET-scan, des IRM qui " permettent d'affiner les diagnostics précoces ", la Corse a largement rattrapé son retard en matière d'évaluation de la maladie.

Tout l'enjeu réside donc dans le fait qu'il n'existe à l'heure actuelle aucun traitement curatif: au-delà des méthodes non-médicamenteuses, comme la prise en charge des patients au sein des centres hospitaliers et des associations, c'est l'accompagnement des aidants qui constitue un élément-clé car l'annonce de la maladie peut être un véritable chamboulement.

Le temps du diagnostic, un cataclysme pour la famille

Pour le docteur Jean-Marc CRESP, l'étape du diagnostic est évidemment un moment difficile : en effet, bien plus que dans toute maladie chronique, " les aidants des maladies neuro-dégénératives se retrouvent souvent en première ligne à l'annonce du diagnostic " et France Alzheimer se veut être présent pour les aider à faire face à la maladie, " qui est une implosion au sein de la cellule familiale ". L'association se mobilise donc autour d'actions de sensibilisation transgénérationnelles, car bien souvent, les familles sont confrontées à un problème " d'inversion légale ", où l'enfant devient celui qui prend en charge le parent.

Au-delà de ce renversement vient s'ajouter une grande part de culpabilité pour les aidants, qui ont du mal à prendre du recul par rapport à la démence: même si les pathologies chroniques constituent une épreuve évidemment difficile, les bouleversements psychologiques des maladies neuro-dégénératives sont " particulièrement difficiles à vivre " pour la cellule familiale, où " l'aidant se pense responsable et surtout impuissant ". France Alzheimer se mobilise donc avec toute une série " de mesure d'aides et de soutien ", pour aller plus loin que la simple sensibilisation.

La formation, élément clé de l'initiative associative

" Notre cœur de métier, c'est informer mais surtout former les aidants ". Le docteur Jean-Marc CRESP insiste donc sur l'importance d'une formation de plusieurs sessions: animée par un psychologue et un bénévole, elle permet d'améliorer les connaissances des familles sur la maladie et son évolution, tout en donnant les outils qui maintiennent et favorisent la communication entre patient et aidant.

Et au-delà de ces connaissances pratiques, ces formations sont un temps " de partage, qui favorisent le soutien mutuel entre familles " grâce à un échange d'expériences qui permet aux aidants un répit supplémentaire dans la prise en charge d'une maladie très demandante mentalement. " Il est primordial de leur apporter un soutien psychologique individuel ", souligne le docteur Jean-Marc CRESP, " les bénévoles sont notre oxygène ".

Charlotte Rousset