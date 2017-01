5400 étudiants et personnels de l'université déjà vaccinés contre la méningite à Dijon

Après une semaine et demi de campagne de vaccination, ils sont 5.400 sur 30.000 à avoir été vaccinés contre le virus. La deuxième phase se termine dans une semaine.

La piqûre continue. Sur le campus de Dijon, les étudiants et les membres du personnel de l'Université de Bourgogne se succèdent encore à la salle Multiplexe, en face de l'arrêt de tramway "Université". D'après l'Agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté, ils sont déjà 5.400 à avoir été vaccinés contre la méningite depuis le lancement de la campagne, le 4 janvier, suite au décès de deux étudiantes.

Bientôt la fin de la deuxième phase

Depuis le 9 janvier, c'est au tour des étudiants du bâtiment en Droit et Lettres, voisins de celui d'Économie et Gestion où est décédée la dernière jeune femme en décembre, à être vaccinés. Ils sont entre 8.000 et 10.000 à être concernés. La semaine d'avant, 1.400 avaient accepté de se faire injecter ce vaccin contre la méningite, pas obligatoire mais fortement conseillé.

Dans une semaine, le 20 janvier, la vaccination sera donc ouverte au reste du campus composé de 30.000 étudiants, enseignants et personnels.

