5 conseils d'une diététicienne pour bien commencer l'année 2023

Ça y est, la nouvelle année démarre ! On passe un coup de balai après les fêtes, on range les verres vides, les bouteilles à moitié pleines et les assiettes pleines de sauce. Mais il faut aussi penser à son petit corps, qui a bien souffert pendant cette période de faste. Après avoir été gâté de champagne, de fromage et autres repas de fête, comment reprendre une alimentation saine et équilibrée ? Réponse avec Isabelle Mougel, diététicienne à Belfort.

1. Écouter son corps

Le premier conseil, c'est d'écouter son corps. Savoir reconnaître les signes de la faim, et la différencier de l'envie de manger. Reconnaître aussi les signes de satiété, afin d'éviter de trop manger à chaque repas. Car après avoir enchaîné les repas protéinés et riches, "si on s'écoute, notre corps va aller chercher autre chose, il va aller chercher des légumes, des fruits, des fibres", affirme Isabelle Mougel.

2. Surveiller les quantités

Il est aussi important de faire attention aux quantités que l'on met dans l'assiette. "Un repas, ce n'est pas forcément une entrée, un accompagnement, un plat, du fromage et un dessert", rappelle Isabelle Mougel. "Ça peut être un plat principal et une bonne salade de fruits de saison", précise-t-elle.

3. S'hydrater correctement

L'hydratation est également un point fondamental, surtout si l'on a usé et abusé de la boisson les jours précédents. "On va se réhydrater", dit Isabelle Mougel. Avec, par exemple, des eaux alcalines pour "retemporiser notre estomac qui s'est beaucoup acidifié pendant les fêtes". Des eaux riches en bicarbonate comme la Vichy St Yorre sont une bonne option. Et, bien sûr, plus de boissons alcoolisées. C'est l'occasion d'essayer le "dry january" ou "janvier sans alcool".

4. Miser sur certains aliments

"Certains aliments peuvent nous aider à désintoxiquer notre corps", précise Isabelle Mougel. Il est par exemple possible de faire "une cure d'artichaut ou de radis noir, qui peuvent nous aider à éliminer ce surplus".

5. Y aller progressivement

Pas question de jeûner pour autant Car passer de tout à rien c'est le meilleur moyen se décourager. Il faut donc y aller progressivement, et continuer de se faire plaisir, en misant sur "des bons petits plats cuisinés à base de produits simples". L'autre bonne idée, bien sûr, c'est le sport, qui, associé à un bon sommeil, est le meilleur moyen d'éliminer les excès.