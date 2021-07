En Ille-et-Vilaine, 50 000 créneaux de vaccination anti-Covid ouverts à partir de la semaine prochaine

Rendez-vous est donné sur les plateformes en ligne, comme Doctolib, dès le lundi 19 juillet. 50 000 créneaux de vaccination vont être mis en ligne. Ils seront répartis sur les trois prochaines semaines et distribués aux dix-huit centres de vaccination de l'Ille-et-Vilaine. Mi-août de nouveaux rendez-vous pour se faire vacciner contre la Covid-19 seront également ouverts.

En juillet, de nombreuses personnes se rendent au centre de vaccination pour recevoir leur deuxième dose. Pour le mois d'août, l'agence régionale de santé, le préfet de Bretagne et le président d'Ille-et-Vilaine se sont fixés un autre objectif. Ils souhaitent que la moitié des vaccins du mois d'août soit des primo-injections. Pour cela, ils ouvrent de nouveaux créneaux de vaccination. « C'est évident qu'il y a de l'attente devant les centres de vaccination. Nous n'avons pas la capacité de vacciner tout le monde, tout de suite", reconnaît David Le Goff, le directeur de la délégation départementale de l'ARS en Ille-et-Vilaine. "Nous sommes dépendants des livraisons de vaccins. Nous ouvrons les rendez-vous au fur et à mesure car nous attendons toujours d'avoir la certitude des livraisons. Par ailleurs, nous allons recevoir des doses complémentaires.»

Chaque jour, 3000 personnes viennent recevoir une dose du vaccin anti-Covid dans le centre de vaccination du stade Robert-Poirier © Radio France - Lucie Amadieu

Le centre de vaccination du stade Robert-Poirier au maximum de ses capacités

Principal centre de vaccination d'Ille-et-Vilaine, le stade Robert-Poirier à Rennes a vacciné un Brétilien sur cinq. Plus de 3000 personnes sortent chaque jour de l'enceinte sportive avec une dose du sérum contre le coronavirus depuis la fin du mois de juin. Pour le colonel Louis-Marie Daoudal, le directeur adjoint du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS), le stade a atteint ses limites. « Nous sommes en période de congé. Nous avons beaucoup mobilisé nos personnels, nous avons reçu le renfort du conseil départemental et nous avons recruté des étudiants.» Au delà des moyens humains qui sont sollicités au maximum, le stade devient même trop petit ! « Notre dispositif à l'accueil mérite d'être améliorer pour accueillir plus de personnes. Par ailleurs, l'espace où les personnes vaccinées attendent un quart d'heure après l'injection, n'est pas assez grand pour permettre d'accueillir plus de monde. »

Les vaccinations, hors centre de vaccination, en pharmacie ou auprès de son médecin généraliste sont toujours d'actualité. Ces professionnels peuvent commander des doses d'Astrazeneca, de Moderna et de Janssen. Chaque semaine, 70 000 injections sont réalisées en Ille-et-Vilaine. Dans le département, la demande de vaccination n'a jamais fléchi depuis le début de la campagne vaccinale.