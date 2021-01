50 000 doses de vaccin disponibles dans les Hauts-de-France

Comme partout ailleurs, la campagne de vaccination contre le coronavirus commence véritablement cette semaine avec les résidents d'ehpad mais aussi avec les professionnels de santé. Tout part des sept établissements-pivots qui disposent des congélateurs nécessaires au stockage des doses. Le CHU de Lille est l'élément central de ce dispositif. Il dispose de 20 000 vaccins. Les six autres centres se sont vus attribuer 5000 doses chacun, ce qui fait un total de 50 000.

Des centres de vaccination vont ouvrir

_"De 1 à 3 par départemen_t, précise Benoit Vallet, dont _un sans doute cette semaine à Lille_. On travaillera avec les communes. Ces centres seront soit au contact des établissements de santé, soit seront des pôles de santé médicaux pour les médecins libéraux, soit d'autres formes de sites qui seront choisis avec les élus."

Interrogé sur d'éventuels effets secondaires indésirables chez des patients des Hauts-de-France, Benoit Vallet indique qu'aucune manifestation grave n'a été détectée. Il précise que le vaccin ne contient pas d'adjuvant et qu'il n'y a donc pas de douleur à l'injection. Les effets secondaires constatés se résument essentiellement, selon les études, à de la fatigue et des maux de tête.

La vaccination ne fait pas tout

La prévention continue dans la région avec la perspective d'un dépistage massif à Roubaix à partir du lundi 11 janvier. Il va durer 6 jours. Les ambitions de l'ARS quant au taux de participation de la population restent mesurées. "C'est difficile de fixer un objectif, indique le directeur général de l'Agence régionale de santé. Nous espérons entre 5 et 10% pour la partie des résidents mais si on ajoute le monde de l'entreprise et les personnes qui viennent travailler à Roubaix et se font dépister en même temps, on peut sans doute avoir des résultats plus intéressants."

