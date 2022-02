50.000 personnes en Dordogne risquent de perdre leur pass vaccinal d'ici dix jours

Au centre de vaccination de la Filature à Périgueux, c'est un peu le calme avant la tempête. D'après les données de l'Agence régionale de santé, presque 53.000 Périgourdins risquent de voir leur pass vaccinal expirer le 15 février s'ils ne font pas le rappel du vaccin avant cette date. L'hôpital lance un appel à prendre rendez-vous immédiatement, sans attendre les derniers jours avant la date butoir, afin de ne pas engorger les centres de vaccination.

L'hôpital appelle à prendre rendez-vous dès maintenant

Cela concerne tous ceux d'entre nous qui ont fait leurs deux premières doses de vaccin contre le coronavirus avant le 15 octobre, puisque le délai maximum entre deux injections a été ramené par le gouvernement de six à quatre mois. 15,6% de la population de Dordogne de plus de 18 ans est concernée, même en tenant compte de ceux qui ont contracté le virus et qui n'ont donc pas besoin de cette dose de rappel. Dans toute la France, neuf millions de personnes sont concernées.

on ne pourra pas accueillir 10.000 ou 15.000 personnes en trois jours !

- le docteur Thierry Mallet

"Notre crainte, c'est que les gens ne viennent que vers le 10, 12, 15 févriers pour se faire vacciner afin de ne pas désactiver leur pass sanitaire. Mais nous, on ne pourra pas accueillir 10.000 ou 15.000 personnes en trois jours ! Notre capacité maximale, c'est 1250 vaccinations par jour", explique le docteur Thierry Mallet, le médecin coordonnateur du centre de la Filature à Périgueux.

Pour l'instant, le centre de la Filature est très peu fréquenté

Pour le moment, il n'a que très peu de rendez-vous. Une centaine, tout au plus par jour, parfois moins, contre des pics à plus d'un millier il y a quelques mois. Si tous les rendez-vous sont pris à la dernière minute, le centre devra ouvrir des lignes supplémentaires en urgence et donc trouver des soignants et des médecins pour l'injection et la consultation préalable. Ceux qui veulent prendre rendez-vous risquent aussi d'avoir du mal.

La prise de rendez-vous est possible à la Filature, sur le site Doctolib ou par téléphone, au 05.53.45.31.33. "Il faut aussi savoir qu'il y a un délai entre l'injection et l'activation du pass, de quelques jours", ajoute le médecin. Si vous n'anticipez pas et que vous vous faites vacciner le 15 février, il faudra attendre près d'une semaine avant que votre pass ne soit à nouveau actif.