50 agents tracent les cas positifs 7 jours sur 7 à la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse

La crise sanitaire à la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse se gère en coulisses. 50 agents tracent chaque jour les cas positifs et leurs cas contacts, 7 jours sur 7. "Avec plus d'un millier de cas positifs par jour pour cette cinquième vague, nos agents de la brigade contact tracing passent entre 250 et 300 appels par jour", explique le Docteur Sandrine Cassé responsable de la plateforme dans le département. 20% des cas positifs, prioritairement les non vaccinés ou partiellement vaccinés, sont contactés de vive voix, les autres reçoivent un SMS sur leurs téléphones portables.

Du tracing mais pas seulement

Les agents de la brigade de traceurs ne travaillent pas seuls, ils sont aidés par des robots informatiques, une spécificité de la CPAM de Vaucluse. "Ces robots ont plusieurs missions nationales, mais en temps de pandémie, le gouvernement a confié la mission aux 14 agents de l'équipe de compiler les données des assurés positifs à la Covid-19", explique Frédéric Delôme, le responsable de gestion des automates informatiques. Pas moins de 8 énormes fichiers informatiques sont traités chaque jour. Ces données sont ensuite redistribuées aux 107 caisses d'assurance maladie de France et d'Outre-mer. Un travail spécifique au traitement de données numérique que la CPAM de Vaucluse a "la fierté d'effectuer".

Les autres services toujours disponibles

Outre la mission de gestion des outils en temps de crise sanitaire, la CPAM de Vaucluse poursuit ses autres missions auprès de ses assurés. Et ce n'est pas une mince affaire : une augmentation de plus de 124% des appels par rapport à l'année dernière alors que les trois quarts des agents sont en télétravail. Alors Hervé Albeau, le responsable de l'accueil physique et manager de la plateforme téléphonique, insiste sur l'utilisation des canaux dématérialisés. Une façon pour ses équipes de ne pas être submergées de travail.