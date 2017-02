50 ans après son autorisation, la pilule reste le moyen de contraception le plus utilisé

Ce jeudi, le Sénat rend hommage à Lucien Neuwirth qui a permis le vote de la loi sur la contraception, il y a cinquante ans. Aujourd'hui, la pilule reste le moyen de contraception le plus utilisé mais des alternatives se mettent en place.

Il y a cinquante ans, le 28 décembre 1967, la loi Neuwirth était promulguée. Elle a légalisé la pilule en France. Ce jeudi, le Sénat rend hommage à Lucien Neuwirth, le "papa de la pilule". Un timbre commémoratif sera présenté. Il sera en vente à partir de vendredi dans les bureaux de poste. La pilule reste le moyen de contraception le plus utilisé en France. Près de 33% des Françaises prennent la pilule selon l'Institut national d'études démographiques.

La plupart des pilules remboursées

Anaïs est étudiante en danse à Strasbourg, elle vient de commencer la pilule. Avant, elle utilisait "l'anneau vaginal", très pratique mais trop cher, "l'anneau, cela coûte 15 euros par mois, pour un budget d'étudiant c'est pas possible. La pilule que je prends est complètement remboursée".

Mais toutes les pilules ne sont pas remboursées comme celle d'Emilie, étudiante en droit. Cela concerne notamment les pilules de 3e génération qui présentent un risque plus important d'AVC. Emilie dépense environ 200 euros par an pour sa pilule mais elle ne compte pas en changer : "Malgré le budget, cela me convient. Comme elle me va bien, je ne vais pas me plaindre".

Mais la pilule ne convient pas à tout le monde. Camille l'a prise pendant cinq ans mais elle a finit par changer car "elle l'oubliait tout le temps" de la prendre. Camille utilise désormais un stérilet, un contraceptif "permanent".

La pilule, contraceptif le plus connu

Sur le campus de l'université, le Service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé propose des consultations gratuites aux étudiants. Au SUMPS, les étudiantes peuvent se faire prescrire une contraception. Le docteur Florence Chenevat-Formont explique que la plupart des étudiantes qui viennent la voir _"ont déjà une idée en tête de ce qu'elles veulent comme contraceptifs, elles demandent la pilule mais en fait elles ne connaissent pas tout ce qui existe".

Il existe actuellement une dizaine de contraceptifs différents. Le stérilet est le deuxième contraceptif le plus utilisé selon l'Ined, par environ 18% des Françaises.

Le docteur Chenevat-Formont a remarqué qu'il y a une méfiance de plus en plus grande vis à vis des contraceptifs hormonaux, c'est-à-dire les pilules, les anneaux, les implants notamment. Selon le docteur, les jeunes femmes "ne veulent pas d'hormones mais la réflexion n'est pas forcément approfondie. Même quand je leur propose une pilule beaucoup moins dosée, elles ne veulent pas d'hormones en général." La médecin respecte les choix des étudiantes et ne prescrit pas de contraceptifs hormonaux à celles qui n'en veulent pas, "cela reste un choix personnel".