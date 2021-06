Cinquante ans après son prix Nobel, Louis Néel célébré par l'université de Grenoble

France Bleu Isère : Vous avez longtemps écrit sur l’ancien régime et enseigné l’époque moderne mais depuis que vous êtes retraité, vous vous êtes rapprochés dans le temps et vous écrivez notamment sur l’histoire de l’université de Grenoble. On vous reçoit aujourd’hui pour évoquer Louis Néel, 50 ans après son prix Nobel de physique, un anniversaire célébré aujourd’hui et demain par l’université de Grenoble. Qui était Louis Néel ?

René Favier : "Louis Néel était un physicien de l’université de Strasbourg, une université qui se replie au moment de la Seconde Guerre mondiale et Louis Néel se réfugie à Grenoble où il trouve des conditions de travail qu’il n’a pas ailleurs. Il a commencé à travailler début 1940 sur le magnétisme avec l’armée et il a pu continuer ses travaux à Grenoble."

Lorsqu’il arrive en 1940 à l’université de Grenoble, quel âge a-t-il ?

Il a 36 ans.

À quoi ressemblait l’université de Grenoble en 1940 ?

L’université de Grenoble était importante, il y avait 2500 étudiants, elle comporte plusieurs départements considérables comme la faculté de droit, de lettres ou encore des sciences. Dans cette dernière, il existe déjà des pôles très importants. Dès le début du 20e siècle, l’institut électrotechnique est créé et devient l’institut polytechnique avec la création de l’école de papeterie en 1908. Quelques années plus tard, pendant la Première Guerre mondiale, la chimie se développe et, en 1921, est créé l’institut d’électrochimie et d’électrométallurgie. Au niveau de la botanique, on peut noter la création des jardins alpins à la fin du 19e siècle. La faculté des sciences est importante, la physique est plutôt le point faible, mais Louis Néel va transformer les choses à Grenoble.

Pendant 30 ans, il va mettre son énergie à transformer l’université. Peut-on dire que c’est le "papa" du pôle technologique d’aujourd’hui ?

C’est le père de ce qu’on connaît aujourd’hui comme le polygone scientifique. Louis Néel sait saisir les opportunités. Il sait créer le lien entre des financeurs extérieurs et notamment privés et le milieu universitaire. C’est une tradition grenobloise que ces liens avec le milieu économique existent, c’était le cas déjà avant la Seconde Guerre mondiale. Des gens comme Paul-Louis Merlin (ingénieur grenoblois, co-fondateur de l’usine de matériel d’appareillage électrique qui sera ensuite rachetée par Schneider Electric, ndlr) sont liés à l’université dès avant la Seconde Guerre mondiale. Il préside en 1967 l’association des amis de l’université donc les liens avec les entreprises et avec l’armée sont très importants pour Louis Néel.

C’est l’ancêtre du synchrotron quelque part ? Ou de Minatec ?

Bien entendu. Louis Néel saisit les opportunité politiques également. Lorsque Mendès France lance en 1954 une politique de décentralisation, il fait venir à Grenoble une antenne du CEA, le centre d’étude nucléaire de Grenoble, puis avec le traité de 1963 franco-allemand sur le développement de la recherche scientifique, c’est la création de l’ILL à Grenoble (Institut Laue-Langevin) donc il y a tout ce développement du pôle scientifique dont il est un acteur majeur.

Arrive ensuite mai 68 et Louis Néel ne comprend plus rien…

Louis Néel est directeur de tout, d’un très gros laboratoire de physique, du centre d’étude du nucléaire, il est professeur à l’université. Il considère que toutes ces discussions sont des pertes de temps pour la recherche scientifique, il veut que tout cela reprenne.

En 1970, il n’est plus à Grenoble quand il reçoit son prix Nobel…

Il est toujours là mais Néel profite des événements de 1968. Quand l’université de Grenoble se divise après mai 69, il obtient pour son institut un statut dérogatoire. Il appartient à l’université mais il y a un droit à l’autonomie, l’indépendance et à la sélection pour les étudiants qu’il va recruter.

C’est presque le début d’une grande école à l’opposé de de la logique universitaire ?

Exactement.

Ces jeudi et vendredi sont célébrées les journées scientifiques en hommage à Louis Néel, prix Nobel de physique il y a 50 ans, à l’amphi Minatec à Grenoble. Découvrez le programme complet ici.