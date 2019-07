50 ans de l'homme sur la lune : "C'était magique" explique le président de la société d'astronomie de Touraine

Indre-et-Loire, France

"Un petit pas pour l'homme mais un grand bon pour l'humanité". La phrase est célèbre. Elle a été prononcée à plus de 300.000 km de la terre le 20 juillet 1969 ! Il y a 50 ans, jour pour jour, des images un peu floues nous parvenaient de la lune. Des images montrant 2 hommes au pas hésitant. Neil Armstrong et Buzz Aldrin devenaient les 2 premiers hommes à marcher sur la lune.

En France, c'était dans la nuit du 20 au 21 juillet, un peu avant 3 heures de matin. Pour beaucoup de tourangeaux, cet événement est gravé dans les mémoires, comme pour Jean Louis Dumont, président de la société d'astronomie de Touraine.

On voyait comme une espèce de marionnette qui descendait sur la lune. C'était magique !

En juillet 1969, il avait 18 ans et il se souvient parfaitement de ce moment, de ces images. Il faisait des allées et venues entre le jardin, où il avait posé un petit télescope, et la maison familiale ou tout le monde était devant la télé. "C'était une silhouette quoi. Les images étaient vraiment de très mauvaise qualité. Mais on se posait pas la question de la qualité de l'image. Le fait de le voir déjà, c'était magique ! On était en direct de la lune ! On alternait entre Houston, les images de la lune, et puis les 2 journalistes en plateau à la télévision française". "On a pas dormi de le nuit".