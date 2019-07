50 ans du premier pas de l'homme sur la Lune : y jettera t-on encore nos poubelles, urine, vomi, drapeau, balles de golf

50 ans après le premier pas de l'Homme sur la Lune, les détritus s'y accumulent. Caméra de télévision, balles de golf, javelot, poches d’urine. Les ramener sur terre coûtera toujours très cher.

180 tonnes de détritus : urine, vomi, drapeau, Bible..

A peine douze hommes ont foulé le sol lunaire lors des missions Apollo entre 1969 et 1972, mais ils ont laissé pas mal de détritus.

Une branche d’olivier doré, une Bible, des coupe-ongles, une épingle à cravate, cinq drapeaux américains, douze paires de bottes, deux balles de golf, ou encore 96 sacs d'urine et des poches de vomi !

Selon la Nasa 809 objets venus de la Terre ont ainsi laissés sur la Lune, les plus lourds étant les 70 engins spatiaux (modules lunaires, sondes et autres outils scientifiques. Certains ont également été lancés par les agences spatiales japonaises, indiennes, européennes et soviétiques sans personnel à bord.

Le défi du recyclage de ces déchets

Dans l'espace la gestion des déchets est un enjeux majeur.

Lors des missions Apollo "c'était une question de gramme" explique à France Bleu Philippe DRONEAU, médiateur scientifique à la Cité de l'espace à Toulouse. La priorité à l'époque pour les ingénieurs de la Nasa c'était avant tout de ramener les astronautes en vie. Le moindre gramme avait une importance. Il ne faillait pas alourdir le module lunaire pour redécoller de la Lune.

Mais réduire les poids et les masses est extrêmement difficile techniquement dans l'espace c'est pour cela que "la gestion des déchets spatiaux n'a pas vraiment progressé" souligne Philippe DRONEAU.

La solution la moins coûteuse utilisée par exemple dans la station spatiale international ISS consiste à jeter les poubelles dans les cargos de ravitaillements qui vont ensuite brûler et se désintégrer en rentrant dans l’atmosphère.

L'urine, la sueur sont mieux recyclées

Les plus gros progrès en matière de recyclage ont été réalisé sur tous les déchets de types humidité, urine, sueur. Grâce aux expériences menées dans l'ISS "on arrive parfois même a les recycler à 100%" se félicite Philippe DRONEAU.

En revanche les vêtements sales, comme il n'y a pas de machine à laver dans l'espace sont toujours jetés tout comme les outils usagés (dans les cargos de ravitaillement qui brûlent dans l'atmosphère).

Mais l'utilisation d'imprimante 3D pour réparer ces objets sur place permettrait de réduire ces déchets.

Enfin, pour réduire la pollution de l'espace, désormais tous les satellites doivent être conçu pour rentrer dans atmosphérique et brûler lorsqu'ils sont arrivé en fin de vie.

L'astronaute Edwin Aldrin se prépare à déployer l'Apollo Lunar Surface Experiments Package (EASEP) permettant de faire des relevés sur la surface de la lune. © Maxppp - NASA

Messages de chef d'Etat, cendres d'un géologue, étiquette de Nuits-Saint-Georges

Plus insolite, les astronautes ont également volontairement laissé sur la Lune des objets très symboliques. On trouve ainsi un micro disque de silicone contenant les messages de 73 chefs d’Etat ou encore les cendres d'un géologue de la Nasa qui rêvait d'aller sur la lune.

Une étiquette de Nuits-Saint-Georges (cuvée terre-lune de 1969) a également été apporté en 1971, lors de la mission Apollo 15 par l’astronaute David Scott. Le nom de Saint-Georges a même été donné au cratère lunaire de l’aire d’atterrissage, faisant référence au roman de Jules Verne De la Terre à la Lune rappel le journal le Bien Public.

Des déchets utile pour la science

Pour la Nasa, tous ces objets ont encore une valeur. Les chercheurs peuvent en effet étudier la manière dont les matériaux de tous ces différents objets s’érodent dans le temps face aux radiations et au vide cosmique, même les poches d'urine.

Enfin les astrologues utilisent depuis la terre le télescope doré laissé par la mission Apollo 16, unique télescope à pouvoir observer l’espace à partir d’un autre astre. Le réflecteur lunaire déposé par l’équipage d’Apollo 11 reflète aussi des lasers émis depuis la Terre et permet de calculer la distance qui sépare les deux planètes.