50 ans du premier pas de l'homme sur la Lune : pourquoi sommes-nous incapable d'y retourner aujourd'hui

Nous fêtons dans la nuit de samedi à dimanche 21 juillet, les 50 ans du premier pas de l'Homme sur la Lune. Un exploit que nous ne sommes pourtant plus capable de réaliser aujourd'hui. Les fusée actuelles n'ont plus la puissance de Saturn V et nous n'avons plus de module lunaire pour alunir.