50 millions de primo-vaccinés : "un grand succès" se félicite le médecin mayennais Luc Duquesnel

50 millions de Français sont vaccinés contre le virus de la Covid-19. La barre a été franchie vendredi soir. Mais ce nombre concerne ceux qui ont reçu au moins une dose de vaccin. C'était le but affiché par le gouvernement pour la fin de l'été. Il reste encore à aller chercher 8 millions de personnes qui n'ont pas du tout franchi le pas, y compris des personnes âgées de plus de 75 ans.

Le cap symbolique des 50 millions satisfait Luc Duquesnel, médecin généraliste en Mayenne et président de la branche "généralistes" de la Confédération des syndicats médicaux français : "en début d'année, on était les derniers de la classe. Aujourd'hui, cette campagne de vaccination est un grand succès grâce à la mobilisation et l'investissement de tous les professionnels de santé. Je crois que quand on a vu ce qu'il se passait aux Antilles, ça a été un élément déterminant" a-t-il confié à France Info.