500 doses de vaccin contre la variole du singe déjà réservées à Nice, 500 supplémentaires arrivent

La ville de Nice a décidé de réagir suite à l'annonce des premiers cas de variole du singe dans les Alpes-Maritimes. En tout, 15 personnes ont été touchées dans notre département, 47 en Provence-Alpes-Côte d'Azur selon l'Agence Régionale de Santé.

Ce dimanche 17 juillet, le maire de Nice Christian Estrosi a donc annoncé avoir obtenu 500 doses de vaccin. Ces doses ont été réparties entre le CHU de Nice et les autres hôpitaux et centres sexuels du territoire.

Néanmoins, toutes les doses ont déjà été réservées via Doctolib. "J’ai demandé à François Braun, ministre des Solidarités et de la Santé, que la ville de Nice puisse disposer de doses supplémentaires", a assuré Christian Estrosi. La ville de Nice indique ce matin que ce sont 500 doses de plus qui arriveront.

À qui s'adresse la vaccination ?

La Haute Autorité de Santé a recommandé, le vendredi 8 juillet dernier, une vaccination préventive aux personnes les plus exposées à la variole du singe. Cela concerne "les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes et les personnes trans qui sont multipartenaires, les personnes en situation de prostitution, les professionnels exerçant dans les lieux de consommation sexuelle et les personnes amenées à prendre en charge les personnes malades".

Le docteur Richard Chemla insiste qu'il est "important de correctement cibler la vaccination". Si vous ne correspondez pas aux profils cités plus haut, il n'y aucun souci à se faire.

Quels sont les symptômes de la maladie ?

Les symptômes les plus courants de la variole du singe sont la fièvre, des douleurs musculaires et la fatigue. Une éruption cutanée étendue apparaît dans un second temps avec des macules, papules et pustules.

La variole du singe est diagnostiquée grâce à un test PCR. Des patients peuvent connaître des complications dans 1 à 10 % des cas.