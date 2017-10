500 entreprises d’Occitanie veulent mieux gérer le retour à l’emploi de leurs salariés après un cancer

Isolement et fatigue, difficile de reprendre le travail après un cancer. Deux études auprès des entreprises d’Occitanie et de patientes touchées par un cancer du sein visent à mieux préparer le retour au travail des salariés victimes de maladies chroniques

Comment reprendre une activité professionnelle après un cancer ou une longue maladie ? Une double enquête auprès de 500 entreprises d’Occitanie et auprès de 800 patientes touchées par un cancer du sein montre que le retour au travail ne va pas forcément de soi. Chefs d’entreprise, responsables de ressources humaines, patients et médecins ont participé à une table ronde à l’Oncopole de Toulouse à l’occasion du mois « Octobre Rose » pour tenter d’améliorer les choses.

Comment concilier travail et cancer

75% des chefs d'entreprises de la région Occitanie qui ont répondu au questionnaire de l'Association Nationale des DRH disent avoir des difficultés pour gérer le maintien ou le retour à l'emploi de leurs salariés atteints de maladie chronique, les petites entreprises surtout ne connaissent pas forcément les dispositifs d'aménagement de poste.

71% des entreprises rencontrent des difficultés pour gérer ces situations, 81% n’ont pas de dispositif spécifique d’accompagnement. Pourtant, 61% des chefs d’entreprise interrogés pensent qu’un salarié peut reprendre son activité après un cancer, 51% qu’il peut continuer à travailler pendant son traitement.

« Lorsque la personne reprend son travail, qu’il y ait ou non des traitements, son état psychologique et physique ne peut être comme avant. Douleur et fatigue peuvent encore être là. Une fatigue qui peut perdurer jusqu’à 5 ans après le traitement du cancer » - explique le docteur Dorra Kanoun, responsable de la consultation « après cancer » à l’Oncopole.

Difficile de reprendre un travail après le combat du cancer

Comment les femmes reprennent-elles leur vie professionnelle après un cancer du sein ? L'association toulousaine « La Vie Après » a mené une enquête auprès de 818 femmes en activité professionnelle et touchées par un cancer du sein.

Pour ces salariées, la maladie ne signifie pas forcément rupture du lien avec le milieu professionnel . 80% maintiennent un lien avec leur entreprise pendant leur arrêt , en particulier avec leurs collègues (34%), devant la hiérarchie (21%) ou les services de santé au travail (18%).

Côté financier, 70% des salariées touchées par un cancer du sein font état d'une perte de revenus pendant leur maladie. Dans le privé, ce sont majoritairement les employées de PME qui connaissent une baisse, comprise entre 11% et 30% pour 35% d'entre elles. Cette perte de revenus pendant leur maladie pousse 30% des femmes à reprendre une activité professionnelle, principalement en temps partiel thérapeutique, ce qui engendre des difficultés pour elles , dont la fatigue citée en premier lieu.

►►►Retrouver son entreprise après la longue épreuve d'un cancer, ce n'est pas évident. Fatigue, perte de confiance, peur du décalage. Marie-Pierre Joyeux-Menigou a subi une double ablation pour un cancer du sein. Après un an et demi de combat contre la maladie, elle compte reprendre son travail, mais avec beaucoup d'inquiétudes

"J’ai peur de ne pas être capable de faire comme avant" - Marie-Pierre Copier

Une reprise à préparer

64% des patientes atteinte d'un cancer du sein, dans ce sondage de l'association toulousaine "la vie d'après", disent avoir repris leur travail en temps partiel thérapeutique, mais la durée de cette période d'adaptation - environ 6 mois - est jugée trop courte par 60% des salariées. Le temps partiel thérapeutique qui permet un aménagement du temps de travail après un arrêt maladie apparaît comme la principale réponse apportée par l’entreprise, puisque seules 30% des salariées ont bénéficié d'un aménagement complémentaire (horaires, matériel adapté, télétravail, redéfinition du poste).

Selon l’Association Nationale des DRH d’Occitanie, « il faut bien faire la visite de pré-reprise avec la médecine du travail, prendre rendez-vous rapidement avec le service ressources humaines quand il y en a un dans l’entreprise, il est au courant des différents dispositifs et peut faire le relais entre la direction, l’équipe et le salarié. C’est peut être méconnu dans les petites entreprises quand un salarié revient de longue maladie, mais nous sommes tout à fait en capacité avec l’aide de la médecine du travail d’adapter le poste de travail »

►►►En Occitanie, médecins, entreprises et patients ont décidé de faire front commun pour faciliter le retour au travail des salariés après une longue maladie , notre reportage