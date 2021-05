500 Ferrari contre le cancer aura bien lieu à la mi-juin

Finalement la 27ème édition des 500 Ferrari contre le cancer va bien se tenir sur le circuit du Vigeant dans la Vienne le week-end du 10-13 juin, soit une semaine plus tard que le week-end prévu initialement. L'association Sport et Collection a réussi à relever le défi malgré des mesures sanitaires strictes à commencer par la jauge imposée : pas plus de 5.000 personnes par jour et munies d'un pass sanitaire, pour effectuer notamment des baptêmes de pistes aux côtés de propriétaires de voitures de prestige (il n'y a pas que des Ferrari). Pour mémoire les bénéfices de ce rendez-vous automobile unique en France a rapporté par le passé plus de 5.000 millions d'euros pour la recherche du CHU de Poitiers.