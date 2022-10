500 manifestants s'inquiètent du manque de médecins à l'hôpital de Fougères

Ce samedi 15 octobre 2022, dans la matinée, une intersyndicale CGT-CFDT appelait à manifester pour défendre le Centre Hospitalier de Fougères, en Ille-et-Vilaine. Environ 500 manifestants ont répondu à cet appel, selon les syndicats. Ils dénoncent un manque de médecins qui commence à être difficilement tenable dans certains services.

Gastro-entérologie, maternité, cardiologie

Le cortège a marché de l'hôpital jusqu'à la sous-préfecture. On pouvait notamment lire sur les pancartes : "Au bout du rouleau", "La couche est pleine, mater en grève", "Donnez-nous le moyen d'être humain" ou encore "Hôpital public en urgence vitale". Selon la CFDT, malgré cette action, les manifestants n'ont pas pu rencontrer des membres de l'ARS, du CHU de Rennes ou de la sous-préfecture.

Ce manque de médecins est surtout criant en gastro-entérologie et dans la maternité, selon la CFDT. "Ca ne veut pas dire que les services vont fermer, rassure Katia Merienne, secrétaire générale de la CFDT Santé sociaux en Ille-et-Vilaine, en revanche, ça veut dire moins de rendez-vous en gastro et peut-être une fermeture de la maternité la nuit. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'un gynécologue titulaire dans la maternité. Le service tourne avec des intérimaires. Si on ne trouve pas d'intérimaires, comment fait-on ?"

"Chez les soignants, il y a un mélange d'épuisement, de colère et de résignation" - Katia Merienne, secrétaire générale de la CFDT Santé sociaux en Ille-et-Vilaine

Katia Merienne réclame la mise en place de postes partagés sur certains services, entre le CHU de Rennes et le Centre hospitalier de Fougères. Il s'agirait de déployer un spécialiste du CHU sur Fougères, quelques jours par semaine. "L_e CHU de Rennes se doit de le faire depuis 2016_", note la syndicaliste. 2016, c'est l'année de la signature d'une convention , entre le CHU de Rennes et plusieurs hôpitaux du département, qui stimule que tous s'engagent à proposer "une offre commune et partagée".