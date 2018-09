VIDÉO - 500 Montpelliérains formés gratuitement au massage cardiaque

Par Marion Bargiacchi, France Bleu Hérault

Rassemblés sur l'esplanade du Peyrou à Montpellier (Hérault), 500 personnes ont pu suivre une formation gratuite au massage cardiaque et l’utilisation d'un défibrillateur ce samedi 15 septembre. Ils sont repartis avec un kit pour s'entraîner et former famille, amis ou collègues.