500 pour sang : Bressuire espère attirer 500 donneurs pour la journée du don du sang ce samedi

Bressuire, France

A Bressuire, 2ème édition de "500 pour Sang": une grand collecte de dons du sang qui se déroule à Bocapôle ce samedi, de 9h à 17h. Près de 500 donneurs sont attendus. Il y aura une grande tombola, des animations avec poker, babyfoot, jeux d'adresse... Et puis cette collecte sera l’occasion pour les clubs sportifs de l’agglomération de faire briller leur générosité. Un trophée « 500 pour Sang » récompensera le club qui mobilisera le plus de donneurs de sang le 9 mars. Don de sang : on s’engage sur le long terme ! Les besoins sont importants en ce moment : L'établissement français du sang doit rehausser ses réserves de 30 000 poches au cours du mois de mars.