Coronavirus : cinq cents résidents des EHPAD du Bas-Rhin touchés

Sur les 138 EHPAD du Bas-Rhin, 44 ont un cas avéré au moins de coronavirus, 500 résidents sont touchés, bilan publié le 27 mars. Le président du Conseil départemental du Bas-Rhin Frédéric Bierry, et la préfète du département, Josiane Chevalier, font le point en vidéo.

Alors que les EHPAD sont durement touchés en France par l'épidémie de coronavirus, la préfète du Bas-Rhin et le président du conseil départemental font un bilan de la situation dans leur zone. Au 26 mars, 58 personnes âgées sont décédées dans les établissements spécialisés à cause du virus.

500 résidents et 300 soignants malades

Frédéric Bierry et Josiane Chevalier précisent dans une vidéo commune que 500 résidents sont malades, sur les 9.000 qui sont pris en charge dans les EHPAD du Bas-Rhin. Les personnels soignants ne sont pas épargnés, avec 300 contaminés sur 7.000.

La préfète du Bas-Rhin, Josiane Chevalier, précise par ailleurs qu'une équipe de réserve est mise en place pour aider les soignants, composée entre autres de pompiers. Par ailleurs la téléconsultation est de plus en plus développée pour limiter le risque de contamination. C'est aussi dans ce but que 50.000 masques de protection ont été livrés dans ces établissements qui accueillent des personnes âgées dépendantes.