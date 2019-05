52 espaces verts parisiens vont devenir totalement non fumeurs

Paris, France

À l’occasion de la journée mondiale sans tabac, la Ville de Paris annonce qu’en lien avec les maires d’arrondissements, elle étend à 52 espaces verts son dispositif « parcs et jardins sans tabac ». Il sera totalement interdit de fumer à partir du 8 juin sous peine d'amende. Depuis 2015, il était déjà interdit de s'en griller une à proximité des aires de jeux pour enfants.

Une expérimentation concluante dans six parcs parisiens

"Cette mesure permettra d’améliorer la propreté et le cadre de vie de tous, qu’il s’agisse des enfants, des promeneurs des joggers ou des Parisiens qui pratiquent des activités sportives" , précise Pénélope Komitès, adjointe à la Maire de Paris chargée des espaces verts, de la nature en ville, de la biodiversité, de l’agriculture urbaine et des affaires funéraires.

Entre juillet et novembre 2018, la mairie de Paris a mené une expérimentation dans six parcs et jardin de la ville (Jardin Anne Franck (3e), Jardin Yilmaz Güney (10e), Square Trousseau (12e), Square Henri Cadiou (13e), Parc Georges Brassens (15e) et Square des Batignolles (17e)). "Ce dispositif a permis de faire diminuer le nombre de fumeurs présents dans ces parcs et de mégots jetés au sol" précise la municipalité.

Mise en place progressive des sanctions

Pendant les premières semaines, les agents de la Ville seront présents pour transmettre l’information aux Parisiens et sensibiliser les fumeurs. Des panneaux d’information, des cendriers « ludiques » proposant des sondages baromètres que l’on remplit avec son mégot, seront installés à chaque entrée principale des 52 jardins concernés.

À la suite de ces semaines de sensibilisation, une verbalisation des éventuels contrevenants sera mise en œuvre. Au même titre que pour les aires de jeux, l’infraction engendrera une amende de 38 euros.

La liste des 52 espaces verts parisiens sans tabac :

2e arrondissement

Square Louvois et square Jacques-Bidault.

3e arrondissement

Square du Temple – Elie Wiesel, square Léonor Fini, square Émile Chautemps; jardin Léopold Achille, jardin Anne Frank et le jardin Madeleine de Scudéry.

4e arrondissement

Square Langlois, square Schweitzer, square Galli, le clos des Blancs-Manteaux.

5e arrondissement

Le square St Médard

6e arrondissement

Le square Gabriel Pierné

8e arrondissement

Le Jardin Marcel Pagnol.

9e arrondissement

Square Montholon, square d’Estienne d’Orves, square Berlioz, square Alex Biscarre, square d’Anvers.

10e arrondissement

Square Juliette Dodu, jardin Ylmaz Güney.

11e arrondissement

Square Maurice-Gardette, jardin de la Folie-Titon.

12e arrondissement

Jardin Trousseau, square de la Croix Rouge, square Jean Morin.

13e arrondissement

Square Henri Cadiou, jardin de la Poterne des peupliers, jardin aux Mères, square Michelet, square Héloise et Abélard.

14e arrondissement

Square Wyszynski, square Lemire.

15e arrondissement

Square Dupleix, square Pablo Casals, square Chérioux, square Pierre-Adrien Dalpayrat, square Cambronne, square Violet, parc Georges Brassens, square Alleray Quintinie, square du Clos Feuquières, square des Cévennes.

16e arrondissement

Square Lamartine.

17e arrondissement

Square des Batignolles.

18e arrondissement

Square Hélène Jourda, square Léon-Serpollet (Cloÿs).

19e arrondissement

Square de la Place de Bitche.

20e arrondissement

Square du Docteur Grancher, jardin Léon Zygel, square Sarah Bernhardt.