53 cas de Covid-19 détectés à Carentan

Le virus circule de plus en plus sur le territoire de la Manche Reflet de cette situation ; le secteur de Carentan où selon la préfecture de la Manche 53 cas ont été détectés ces derniers jours.

Il ne s'agit pas de clusters mais de cas positifs au Covid-19 répartis un peu partout sur le territoire de Carentan-les-Marais, parmi le personnel communal et celui du foyer résidentiel, à l'hôpital aussi et chez les particuliers. La circulation virale est plus importante qu'ailleurs dans le département souligne l'ARS, l'Agence régionale de Santé, il faut donc surveiller au plus près.

Situation sous surveillance

La préfecture de la Manche a annoncé le renforcement des capacités de dépistage dans les prochains jours, le festival Mange ta soupe est annulé et dimanche 17 octobre 2020 c'est port du masque obligatoire dans la majorité des rues du centre ville.

Situation sous surveillance donc mais elle n'est pas qualifiée d'inquiétante par l'ARS : le nombre de cas est lissé sur plusieurs jours et il n'y a a priori pas de lien avec le cluster détecté au début du mois au sein de la communauté des gens du voyage avec une quinzaine de cas.

L'ARS relativise aussi le taux d'incidence élevé sur la commune, ce chiffre qui calcule le nombre de cas positif au coronavirus pour 100 000 habitants. Il est plus élevé certes qu'ailleurs mais aussi plus sensible qu'ailleurs car calculé sur un bassin de population plus restreint.

Le festival "Mange ta soupe" annulé

La situation de Carentan est en tout cas bien le reflet de la situation départementale, dit l'ARS. La circulation du virus s'accélère et il faut plus que jamais rappeler la nécessité des gestes barrières. " Nous avons alerté la population sur les panneaux lumineux de la commune, j'espère que les gens vont prendre conscience qu'il faut prendre plus de précaution qu'il y a 1 ou 2 mois. " explique le maire de la commune Jean-Pierre Lhonneur.

Nous n'avons pas encore de couvre feu à Carentan heureusement, mais ça viendra peut être si ça continue à évoluer comme aujourd'hui. Jean-Pierre Lhonneur, le maire de Carentan

L'élu s'inquiète de la tenue des prochains événements comme le festival des Egaluantes 3 jours de cinéma à Carentan, qui doit se tenir du 27 au 29 novembre. La 11e édition du festival "Mange ta soupe" qui devait se tenir dimanche 25 octobre elle est annulée a annoncé la préfecture de la Manche. Il y aura seulement la projection d'un documentaire " Femmes de la terre "